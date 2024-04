Borussia Dortmund-Atletico Madrid oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Champions 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, martedì 16 aprile, Borussia Dortmund e Atletico Madrid scenderanno in campo al Westfalenstadion in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. La partita di andata si è conclusa sul 2-1 per i colchoneros al ‘Metropolitano’, la qualificazione è ancora tutta aperta e gli uomini di Terzic sperano di ricevere la spinta del ‘muro giallo’ del Signal Iduna Park. L’Atletico deve rinunciare a Lino, squalificato, mentre il Borussia ha perso Haller, autore del gol della speranza nel finale a Madrid. Occhio poi ai diffidati. Per i padroni di casa ci sono Can, Hummels, Maatsen nell’elenco dei giocatori a rischio squalifica. Giménez, Hermoso, Koke, Morata e Savić i calciatori in diffida tra gli spagnoli. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253), oltre che in streaming su Sky Go, Now e Infinity+.