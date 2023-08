Bologna-Utrecht oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bologna-Utrecht, match amichevole valevole per la marcia di avvicinamento dei rossoblù l’esordio nel campionato di Serie A 2023/2024. La squadra guidata da Thiago Motta è alla sua terza amichevole di questo precampionato e, dopo la sconfitta allo scadere contro il Monaco, vuole fornire un’altra buona prestazione anche contro il club olandese. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di mercoledì 2 agosto e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere una diretta sui canali ufficiali del club felsineo. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

