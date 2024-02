Bologna-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Sassuolo, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Da un lato i rossoblù che non vincono da quattro turni, dall’altro i neroverdi in grande difficoltà e in lotta per non retrocedere a sorpresa: al Dall’Ara ci attende un derby emiliano davvero da non perdere. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 3 febbraio.

Bologna-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport con la telecronaca di Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi.