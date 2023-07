Bologna-Rio Pusteria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole estiva 2023

Bologna-Rio Pusteria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’amichevole estiva del 16 luglio 2023. Domenica all’insegna del calcio giocato per i felsinei, che dopo l’inizio del ritiro finalmente sono attesi dal primo test stagionale in Alto Adige. Appuntamento contro questa formazione locale che avrà inizio alle ore 17 di domenica 16 luglio, al momento non prevista alcuna diretta della partita, né in tv né in streaming, Sportface comunque vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale.

