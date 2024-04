Bologna-Monza oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Il Bologna ospita il Monza alle 20:45 di oggi, sabato 13 aprile, in occasione della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. Con il posto extra per l’Italia ormai vicinissimo, l’obiettivo Champions è più vivo che mai per la squadra di Thiago Motta, chiamata ad amministrare il vantaggio e proseguire il proprio cammino. In visita al Dall’Ara arriva il Monza di Palladino, che sta disputando un ottimo campionato e vuole subito rialzare la testa dopo il ko casalingo contro il Napoli. In palio tre punti pesanti che entrambe le squadre non vorranno lasciarsi sfuggire. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky Sport Calcio, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.