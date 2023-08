Bologna-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bologna-Cesena, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Gli uomini allenati da Thiago Motta, dopo un precampionato non proprio esaltante ed una campagna acquisti ancora incompleta, vanno a caccia della prima vittoria in gare ufficiali. I bianconeri, dopo aver eliminato l’Entella ai calci di rigore, vogliono cercare di confezionare una grande sorpresa. La partita andrà in scena alle ore 21:15 di venerdì 11 agosto e sarà trasmessa in diretta su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

