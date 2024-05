Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Bolelli/Vavassori se la vedranno contro Arevalo/Pavic nella semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi del Foro Italico. Prosegue la stagione da sogno di Simone e Andrea, che dopo la finale raggiunta agli Australian Open hanno continuato a macinare risultati, sono alla posizione n°2 della classifica race che vale per le ATP Finals di Torino e ora sognano il trionfo davanti al pubblico di casa in quel di Roma. Gli azzurri per ora non hanno ancora perso un set, battendo coppie assolutamente competitive come Eubanks/Peer, Bopanna/Ebden e Koolhof/Mektic. Ora affrontano il tandem formato da Arevalo e Pavic contro i quali c’è da prendersi una rivincita dopo la sconfitta patita poche settimane fa in due set a Monte-Carlo.

Bolelli/Vavassori contro Arevalo/Pavic si giocherà oggi, sabato 18 maggio, alle ore 12:00 sul Campo Centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), e a Rai Due. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.