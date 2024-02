Beyond Limits-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Beyond Limits-Avellino, match valevole per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2024. Archiviata la fase a gironi, è arrivato il momento di fare sul serio per le squadre rimaste in questa competizione giovanile. Le migliori sedici si affronteranno in sfide ad eliminazione diretta per compiere un ulteriore passo in avanti verso la finale. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 20 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti aggiornamenti in tempo reale.