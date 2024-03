Berrettini-Vukic in tv, semifinale Challenger Phoenix 2024: orario e diretta streaming

Matteo Berrettini sfida l’australiano Aleksandar Vukic nella semifinale del torneo Challenger 125 di Phoenix, in corso di svolgimento sui campi in cemento dell’Arizona. Il giocatore romano è reduce da una settimana di grande generosità e impegno fisico, con tre rimonte completate ai danni di giocatori francesi. Adesso però arriva addirittura il doppio turno nello stesso giorno, dopo che la pioggia ha compromesso pesantemente il programma del torneo nelle scorse ore. Così dopo la vittoria su Atmane Berrettini deve subito tornare in campo contro Vukic, già affrontato e battuto proprio lo scorso anno nel torneo di Phoenix.

I giocatori scenderanno in campo dopo la prima semifinale tra Borges e van Assche, comunque non prima della mezzanotte italiana di domenica 17 marzo. L’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024 andrà in onda su SuperTennis. Per tutti gli incontri del campo centrale è prevista anche una diretta streaming tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il percorso di Berrettini negli Stati Uniti, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights al termine di ogni match.