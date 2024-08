Berrettini-Ramos oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2024

Matteo Berrettini sfiderà oggi Albert Ramos nel match valido per il primo turno degli US Open 2024. Ha pescato bene il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta al primo turno a Cincinnati contro Rune, che debutterà contro lo spagnolo Ramos. Tutto apparecchiato per un successo in tre set di Berrettini, opposto ad un avversario esperto ma che ha giocato un solo match in stagione sul cemento (sconfitta per 6-1 6-3 6-1 contro Ruud a Melbourne). Matteo, che ha anche vinto l’unico precedente (Cincinnati 2021), partirà strafavorito e mette già nel mirino il possibile secondo turno contro Taylor Fritz.

Berrettini e Ramos scenderanno in campo oggi, lunedì 26 agosto, come secondo match dalle 17:00 italiane sul Court 7. La copertura televisiva degli Us Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX. Inoltre, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali delle partite, con focus sugli italiani, insieme ad approfondimenti, news e aggiornamenti in tempo reale.

Nello specifico, su SKY SPORT, le sfide dello Slam americano saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno gli incontri di giornata. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singola partita su qualunque campo si giochi. Su SUPERTENNIS, le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno svariate possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto. Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti i match in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus.