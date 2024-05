Benevento-Carrarese in tv: canale, orario e streaming ritorno semifinale playoff Serie C 2023/2024

Alle 21:00 di domenica 2 giugno Benevento e Carrarese scenderanno in campo al ‘Vigorito’ in occasione del match di ritorno delle semifinali di playoff Serie C 2023/2024. Il percorso verso la promozione prosegue e le due squadre sono pronte a contendersi il pass per la finale. Nel turno precedente, prima delle final four, il Benevento ha avuto la meglio della Torres, mentre la Carrarese è riuscita ad eliminare la Juventus Next Gen. Il regolamento prevede una modalità di gara diversa da quelle finora svolte. Nei match della fase nazionale, in caso di parità di punteggio, a qualificarsi era la miglior classificata nella classifica.

Stavolta, in caso di parità di punteggio e di differenza reti al termine del doppio confronto, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. Stesso discorso anche per la finale, che è l’obiettivo delle quattro squadre rimaste in corsa. Chi vincerà questo confronto, dovrà vedersela contro una tra Avellino e Vicenza, impegnate sull’altro campo allo stesso orario. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport 253, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi offrirà invece una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

DATA: Domenica 2 giugno

ORE: 21:00

TV e STREAMING: Sky Sport 253, NOW