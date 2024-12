Il programma, l’orario e come vedere in diretta Baskonia-Virtus Bologna, sfida valida come 15^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Un segnale di ripresa per le Vu Nere è arrivato in campionato, dove Shengelia e compagni hanno vinto in casa dell’Olimpia Milano. Ora, l’obiettivo sarà quello di trasformare l’energia positiva derivante da questo successo in una grande prestazione anche in Europa, dove la vittoria manca ormai da oltre un mese: un filotto di sei sconfitte consecutive che ha relegato la Virtus all’ultimo posto. Di fronte, una squadra che, dopo due successi consecutivi, è incappata in una sconfitta nell’ultimo turno in trasferta contro il Bayern Monaco. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 12 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Baskonia-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.