Basket, programma gara-3 playoff Eurolega 2023/2024: date, orari e tv

Ecco il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv gara-3 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. La prima settimana di playoff non ha di certo deluso le aspettative, regalando due giornate ricche di sorprese e colpi di scena: basti pensare che ben tre serie su quattro sono sull’1-1, con Maccabi, Olympiacos e Fenerbahce che hanno quindi messo a segno un colpo esterno, rispettivamente, contro Panathinaikos, Barcellona e Monaco. L’unica ad essersi già portata sul 2-0, ed ad avere quindi la possibilità di chiudere anticipatamente i giochi, è il Real Madrid, che in casa non ha lasciato scampo al Baskonia.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

Ecco, quindi, il programma di gara-1 dei playoff di Eurolega 2023/2024, con le date, gli orari e, tra parentesi, le emittenti che trasmetteranno in diretta le partite, ricordando che le partite trasmesse su satellite da Sky si possono vedere anche in streaming su Sky Go e Now TV.

PROGRAMMA GARA-3 PLAYOFF EUROLEGA

Martedì 30 aprile

Ore 19:00 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Panathinaikos Atene (Sky Sport Max, Dazn)

Ore 20:30 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona (Sky Sport Arena, Dazn)

Mercoledì 1 maggio

Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – AS Monaco (Sky Sport Arena, Dazn)

Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Real Madrid (Sky Sport Arena, Dazn)