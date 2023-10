Pallanuoto, Euro Len Cup: Telimar Palermo ok, 12-11 al Barcellona

di Mattia Zucchiatti 14

Parte bene il Telimar Palermo nel Gruppo A della Euro Len Cup. I palermitani allenati da Gu Baldineti hanno battuto in casa 12-11 il Barcellona alla piscina comunale di viale del Fante. Un successo maturato in rimonta per i padroni di casa che chiudono sul 3-1 la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto i catalani provano ad alzare il ritmo e riescono ad arrivare all’intervallo lungo sul 5-5. Palermo è più lucida, ma il Barcellona resta in scia nel finale ma deve arrendersi sul 12-11 finale. Nel Telimar in evidenza Alex Giorgetti, autore di 4 reti. Fra i catalani Ramon che ha firmato una tripletta. In classifica Telimar in testa con i francesi del Tourcoing che ieri hanno battuto in trasferta i croati del Solaris per 9-8. Nel prossimo turno, giovedì 19 ottobre, il Telimar ospiterà il Solaris.