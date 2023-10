Basket, programma 2^ giornata Eurolega 2023/2024: date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 2^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Dopo il via della scorsa settimana, ecco il secondo appuntamento con la massima competizione europea. Si parte giovedì 12 ottobre con un succosissimo testa a testa tra Efes e Real Madrid, mentre non si giocherà Olimpia Milano-Maccabi per quanto sta accadendo in Israele. Per la Virtus Bologna, impegno in trasferta in campo del Monaco venerdì 13 ottobre.

Di seguito, il programma del turno; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere le partite, ricordando che saranno tutte visibili su Dazn, mentre una selezione verrà trasmessa, tra dirette e differite, da Sky.

PROGRAMMA 2^ GIORNATA EUROLEGA

Giovedì 12 ottobre

Ore 19:30 – Anadolu Efes Istanbul – Real Madrid (Dazn, Sky Sport Max)

Ore 20:00 – ALBA Berlino – Baskonia Vitoria-Gasteiz (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Partizan Mozzart Bet Belgrado (Dazn)

Ore 20:15 – Panathinaikos Atene – FC Bayern Monaco (Dazn)

Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Maccabi Playtika Tel Aviv (rinviata)

Venerdì 13 ottobre

Ore 19:00 – AS Monaco – Virtus Segafredo Bologna (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – Stella Rossa Belgrado (Dazn)

Ore 20:15 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona (Dazn, Sky Sport Max)

Ore 20:30 – Valencia Basket – Fenerbahce Beko Istanbul (Dazn)