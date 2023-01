Basket, programma 16^ giornata Serie A2 2022/2023: date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 16^ giornata della Serie A2 2022/2023 di basket. Nuovo turno del campionato cadetto, che propone tutti gli incontri dei due gironi, Verde e Rosso, concentrati nella giornata di domenica 8 gennaio.

Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre Cantù-Vanoli Cremona sarà visibile disponibile gratis in chiaro su MS Channel, canale 814 di Sky, presente anche su Tivùsat o direttamente sul sito mschannel.tv, ma anche sul canale Twitch della FIP, raggiungibile al seguente link. Questa settimana, invece, nessun incontro sarà visibile sull’emittente emiliana ÈTv Rete7, per i residenti nella regione, né in streaming gratuito sul sito e-tv.it.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

PROGRAMMA 16^ GIORNATA SERIE A2

GIRONE VERDE

Domenica 8 gennaio

Ore 12:00 – 2B Control Trapani – Novipiù Monferrato Basket (LNP Pass)

Ore 17:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – Vanoli Basket Cremona (LNP Pass, MS Channel, canale Twitch FIP)

Ore 18:00 – Moncada Energy Agrigento – Kienergia Rieti (LNP Pass)

Ore 18:00 – UCC Assigeco Piacenza – Reale Mutua Torino (LNP Pass)

Ore 18:00 – Benacquista Assicurazioni Latina – Gruppo Mascio Treviglio (LNP Pass)

Ore 18:00 – Ferraroni Juvi Cremona – Urania Milano (LNP Pass)

GIRONE ROSSO

Domenica 8 gennaio

Ore 12:00 – Staff Mantova – HDL Nardò (LNP Pass)

Ore 18:00 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Unieuro Forlì (LNP Pass)

Ore 18:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Tramec Cento (LNP Pass)

Ore 18:00 – OraSì Ravenna – UEB Gesteco Cividale (LNP Pass)

Ore 18:00 – Caffè Mokambo Chieti – Tassi Grup Ferrara (LNP Pass)

Ore 18:00 – Fortitudo Kigili Bologna – Allianz Pazienza San Severo (LNP Pass)

Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – Umana Chiusi (LNP Pass)