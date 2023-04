Basket, playoff Serie A1 femminile 2022/2023: calendario, programma, orari e tv gara-2 semifinali

Il calendario con il programma completo, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. La prima partita ha restituito una Virtus Bologna schiacciasassi contro San Giovanni, mentre Schio ha vinto di misura e in rimonta nel derby veneto con Venezia: ora, altri 40′ che potrebbero chiudere il discorso eleggendo le due finaliste, oppure rinviare il verdetto a gara-3. Tutte le partite saranno visibili in streaming, previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV. Ecco quindi il programma completo del turno in questione.

GARA-2

Sabato 22 aprile

Ore 19:30 – Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio

Ore 20:30 – Allianz Geas Sesto San Giovanni – Virtus Segafredo Bologna