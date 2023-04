Basket, Eurolega 2022/2023 gara-2 playoff: programma, date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite di gara-2 dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo l’inizio delle serie dei playoff, proseguono i testa a testa con il secondo atto, che arriva ad appena 48 ore dal primo e con scenario immutato, visto che si giocherà ancora in casa della squadra che ha goduto di un miglior piazzamento in classifica. Questo, prima del cambio di campo, previsto per la prossima settimana. Ecco, quindi, il programma della giornata in questione e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione.

Giovedì 27 aprile

Ore 20:15 – AS Monaco – Maccabi Playtika Tel Aviv (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Arena in differita 22:45)

Ore 20:45 – Real Madrid – Partizan Mozzart Bet Belgrado (Eleven Sports, Sky Sport Arena)

Venerdì 28 aprile

Ore 20:00 – FC Barcellona – Zalgiris Kaunas (Eleven Sports, Sky Sport Arena in differita 22:30)

Ore 20:30 – Olympiacos Pireo – Fenerbahce Beko Istanbul (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Arena)