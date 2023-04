Bari-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Como, match del San Nicola valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Archiviato il successo colto in extremis con il Sudtirol, i pugliesi vogliono dare seguito ai risultati per continuare a credere nella promozione diretta in Serie A. Il club lombardo, dal suo canto, dopo l’ottimo pareggio colto con il Genoa, spera di fermare un’altra big del torneo cadetto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

