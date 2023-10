Barcolana 2023 oggi in tv: canale, orario e streaming

Finisce l’attesa per la Barcolana 2023, la storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste la seconda domenica di ottobre. Si parte alle ore 10.30 di domenica 8 ottobre tra Barcola e Miramare. Poche le modifiche e tanta curiosità per scoprire chi sarà ad aggiudicarsi la vittoria, dopo il successo di Deep Blue (Wendy Schmidt) nella scorsa edizione. Il percorso è stato confermato: quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La diretta tv inizierà alle 10:00 su Rai Sport. Ma sarà possibile anche seguire la manifestazione in streaming sulla piattaforma Rai Play.