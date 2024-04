Barcellona-PSG oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Champions 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, martedì 16 aprile, Barcellona e PSG scenderanno in campo in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Dopo lo spettacolare 3-2 che ha sorriso ai blaugrana a Parigi, Xavi vuole completare l’opera al Montjuïc, ma deve fare a meno degli squalificati Christensen e Sergi Roberto. Nessun squalificato per Luis Enrique che si affiderà probabilmente a Zaire-Emery e Barcola – partiti dalla panchina nel primo confronto – per ribaltare il risultato. Occhio ai diffidati: De Jong, Ferran Torres, João Félix, Ronald Araújo, Yamal per il Barcellona; Dembélé, Lucas Hernández, Škriniar, Ugarte, Vitinho per il Paris Saint Germain. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5, ma sarà trasmessa anche su Sky Sport (252). Potrete inoltre seguirla in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.