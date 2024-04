Barcellona-Olympiacos oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Barcellona-Olympiacos, valida come gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Comincia la serie tra queste due squadre, che hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto la regular season. Le due formazioni hanno chiuso la stagione regolare con lo stesso score di 22 vittorie e 12 sconfitte, con i blaugrana che hanno però chiuso davanti avendo vinto entrambi gli scontri diretti. Inoltre, i catalani sono la squadra che ha ottenuto più vittorie in casa, ben quindici su diciassette partite, come il Fenerbahce. I greci, quindi, sono attesi, sulla carta, da una vera e propria impresa, almeno nelle prime due partite. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 24 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Barcellona-Olympiacos, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.