Barcellona-Manchester United stasera in tv: canale, orario e streaming andata spareggio Europa League 2022/2023

“Una finale anticipata”, l’ha definita Ten Hag. Il Barcellona ospita il Manchester United nell’andata degli spareggi di Europa League 2022/2023. Si gioca alle 18:45 di stasera, giovedì 16 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (ch. 254), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Primo confronto al Camp Nou. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.