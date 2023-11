Avellino-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Foggia, match del Partenio valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La squadra irpina, dopo il netto successo nella fase precedente contro il Monopoli, ha intenzione di portare a casa un nuovo successo e staccare il pass per gli ottavi. La compagine rossonera, dal suo canto, spera di riscattarsi dopo la sconfitta subita in campionato proprio contro i campani. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 8 novembre alle ore 18:30; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

