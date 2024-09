Avellino-Cerignola oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Avellino-Cerignola, match valido per la terza giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida importante tra due formazioni sulla carta molto quotate, ma che hanno iniziato il campionato in maniera opposta: i Lupi irpini infatti hanno portato a casa un solo punto con il pari interno contro il Giugliano, mentre all’esordio hanno rimediato una sonora sconfitta a Picerno, e sono dunque ancora alla ricerca del primo successo. Missione difficile contro l’Audace, a punteggio pieno dopo le vittoria contro Juventus Next Gen e Messina, e in testa alla classifica insieme al Picerno.

Avellino-Cerignola: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.