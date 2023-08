Australia-Danimarca oggi in tv: canale, orario e streaming ottavi di finale Mondiali calcio femminile 2023

Alle 12:30 di lunedì 7 agosto Australia e Danimarca scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Le padrone di casa non vogliono smettere di stupire e inseguono un posto ai quarti di finale, in programma sabato 12 agosto. Nei quattro precedenti tra le due nazionali, l’Australia ha vinto il più recente, ma la Danimarca si è imposta negli altri tre. Nei gironi l’Australia ha preceduto Nigeria, Canada (battuta 4-0 a sorpresa) e Irlanda. La Danimarca invece si è dovuta accontentare del secondo posto alle spalle dell’Inghilterra. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma gratuita Fifa+.