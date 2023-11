Atp Finals Torino 2023, Sinner-Tsitsipas da record su Sky: 543 mila spettatori media e 4,1% di share

Gli occhi di tutti gli appassionati sportivi sono per Jannik Sinner, sia a Torino, dove ha fatto il suo esordio che davanti alla tv. Esordio da record per il tennis su Sky: ieri l’incontro delle ATP di Tornino, Sinner-Tsitsipas, ha ottenuto il miglior ascolto per un match delle Finals, con 543 mila spettatori medi, 1 milione 39 mila spettatori unici e il 4,1% di share. Ottimo anche l’altro singolare, Djokovic-Rune, che ha raccolto 281 mila spettatori medi. Buoni anche gli ascolti del post gara di Sinner, con 195 mila spettatori medi, e lo speciale “Jannik oltre il tennis (un anno dopo)”, con 187 mila spettatori medi.