Atalanta U23-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Giana Erminio, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver conquistato il loro primo storico punto in questa competizione, voglio dare seguito ai risultati e provare a centrare la prima vittoria. La formazione ospite, invece, nonostante sia una neo-promossa ha avuto un bell’inizio di stagione e spera di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

SEGUI IL LIVE DEL MATCH

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA