Rimini-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Juventus U23, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione romagnola, dopo le due sconfitte consecutive in altrettante gare disputate, spera di cogliere i primi punti davanti al pubblico di casa. La squadra bianconera, dal suo canto, dopo la sconfitta con il Pescara nel primo turno e lo stop nel secondo, ha intenzione di provare a portare a casa la prima vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

