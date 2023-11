Atalanta-Sturm Graz oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 21:00 di giovedì 9 novembre l’Atalanta sfiderà in casa lo Sturm Graz in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Al Gewiss Stadium la formazione bergamasca vuole mettere in cassaforte il primato del gruppo D e tenere a distanza lo Sporting, impegnato contro il Rakow. Nel match di andata però lo Sturm ha dimostrato di saper competere ad alti livello, ecco perché difficilmente Gasperini proporrà un turn over ampio. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su TV8, oltre che in streaming su Sky Go, TV8.it e NOW. Su Sportface.it potrete trovare aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco e gli approfondimenti: pagelle, parole dei protagonisti e l’eventuale moviola.