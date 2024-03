Atalanta-Sporting Lisbona, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Atalanta-Sporting Lisbona, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Si scende in campo al Gewiss Stadium e si riparte dall’1-1 in terra lusitana: per i nerazzurri, che non sono in gran forma, l’obiettivo è quello di vincere per volare ai quarti di finale. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di giovedì 14 marzo.

Atalanta-Sporting Lisbona sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Aldo Serena e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo.