Atalanta-Sporting Lisbona oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Europa League 2023/2024

Alle 21:00 di giovedì 14 marzo Atalanta e Sporting Lisbona scenderanno in campo in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Si riparte dall’1-1 dell’andata, un buon risultato sulla carta per i bergamaschi che possono giocarsi il round decisivo tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Alla vigilia Rúben Amorim ha parlato delle qualità degli uomini di Gasperini: “Mi aspetto un avversario forte. Hanno ruotato alcuni giocatori e possono sempre scegliere tra Koopmeiners e Miranchuk, se mettere Lookman, se schierare due attaccanti, se far giocare Scamacca o no. Cambiano sempre il centrocampista centrale, De Roon non ha giocato e può giocare. Siamo preparati a tutto questo”. Per Gasp “tutti e tre i precedenti incontri hanno avuto aspetti diversi, ma sono stati tutti equilibrati. Questa volta ci sarà un risultato decisivo”. Per scoprirlo, sarà possibile seguire il match in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 254). Diretta streaming disponibile su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.