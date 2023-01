Atalanta-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Sampdoria, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. La Dea per restare a ridosso della zona Champions, i blucerchiati per cercare in tutti i modi di rialzare la testa e provare a uscire fuori dal pantano della zona retrocessione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 28 gennaio.

Atalanta-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.