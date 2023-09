Atalanta-Rakow oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, giovedì 21 settembre l’Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium il Rakow in occasione della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Grande attesa per vedere all’opera i bergamaschi, che devono fare a meno dell’infortunato Gianluca Scamacca. Dopo un anno senza coppe, Gasperini vuole onorare al meglio la seconda competizione europea. Primo ostacolo è la formazione polacca che nella scorsa stagione ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia. La partita Atalanta-Rakow sarà trasmessa in tv in chiaro su TV8, oltre che su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW.