Atalanta-Pergolettese oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Mercoledì 9 agosto alle 16:00 l’Atalanta sfiderà la Pergolettese in amichevole al centro Bortolotti di Zingonia. Penultimo test per i bergamaschi, in vista del match ben più impegnativo contro la Juventus. Poi sarà tempo di pensare alla Serie A con l’esordio stagionale in campionato contro il Sassuolo. Grande curiosità per vedere all’opera la formazione di Gasperini dopo l’acquisto ufficiale di Gianluca Scamacca in attacco. Non è stata comunicata la diretta tv o streaming della partita. Possibile che la società decida di trasmettere sui canali social l’amichevole. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA