Atalanta-Lecce, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Lecce, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri vogliono un’altra vittoria per restare saldamente in zona Champions, mentre i salentini cercano invece altri punti per puntellare la salvezza. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 19 febbraio.

Atalanta-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.