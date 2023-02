Inter, Lukaku dedica per Christian Atsu: “Fantastico giocare con te. Ti voglio bene, sempre”

Romelu Lukaku è tornato al gol in Inter-Udinese, segnando il rigore che sbloccato il risultato nel match di San Siro. Esultanza con bacio verso il cielo per l’attaccante belga, che poi su Instagram ha voluto anche dedicare un messaggio a Christian Atsu, il calciatore trovato morto sotto le macerie in seguito al devastante sisma in Turchia. I due avevano giocato insieme con la maglia dell’Everton, e lo stesso Lukaku ha postato una foto di spogliatoio, con la seguente didascalia: “Stai tranquillo fratello. Ciò che successo è difficile da accettare. Giocare con te è stato fantastico. Sei l’umiltà e l’amore di Dio. Il modo in cui hai lavorato in allenamento. L’amore che avevi per la tua famiglia e i tuoi figli. Dio benedica la tua anima. Ti voglio bene, sempre”.