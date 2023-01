Atalanta-Frosinone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Primavera 2022/2023

Atalanta-Frosinone sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2022/2023. Al centro sportivo Bortolotti di Bergamo i nerazzurri ospitano i ciociari in una sfida secca a eliminazione diretta: chi avrà la meglio approdando così ai quarti? Appuntamento fissato alle ore 14 di mercoledì 11 gennaio, diretta tv e streaming non disponibile.

