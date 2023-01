Assemblea degli azionisti Cda Juventus oggi mercoledì 18 gennaio: canale, orario, diretta tv e streaming

Occhi puntati sull’Assemblea degli Azionisi della Juventus, che si riunirà oggi così come da programma per la nomina effettiva dei nuovi membri del Cda, in sostituzione del precedente che è dimissionario in seguito alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il club per il caso dei bilanci: ecco allora di seguito tutte le informazioni su canale, orario, diretta tv e streaming. Alle ore 10 via all’assemblea degli azionisti, sarà il presidente uscente Andrea Agnelli a tenere un discorso allo stesso tempo introduttivo e di saluto dopo anni di presidenza.

NOMINE IN VISTA – Salvo sorprese, verranno ratificati i nomi di Maurizio Scanavino, Fioranna Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello e Gianluca Ferrero, quest’ultimo assumerà la carica di presidente. Tra i primi obiettivi del nuovo Cda, la gestione dei processi ordinari e sportivi sul caso plusvalenze e dei bilanci e curare i rapporti con l’Uefa che ha aperto un’inchiesta sui conti bianconeri.

ORARI, TV E STREAMING – Non ci sono orari fissati per l’assemblea degli azionisti che nominerà il nuovo Cda, sia per l’inizio che per la chiusura. Non è prevista la trasmissione in diretta o in streaming, ma le principali emittenti sportive seguiranno l’appuntamento con aggiornamenti in tempo reale da Torino. Anche Sportface vi terrà aggiornati su tutti gli sviluppi dell’incontro.