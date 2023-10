Arsenal-Manchester City oggi in tv: canale, orario e streaming Premier League 2023/2024

Alle 17:30 di oggi, domenica 8 ottobre Arsenal e Manchester City scenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata di Premier League 2023/2024. Gli uomini di Mikel Arteta nella scorsa stagione furono superati dal City nell’avvincente corsa al titolo, ma adesso vogliono dimostrare di aver colmato il gap. Dopo la sconfitta con i Wolves, il City vuole evitare il secondo ko esterno di fila. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport MAX e su NOW, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go.