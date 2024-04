Arsenal-Bayern Monaco in tv: canale, orario e streaming andata quarti Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di martedì 9 aprile Arsenal e Bayern Monaco scenderanno in campo in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Battendo ed eliminando il Porto, i Gunners hanno sfatato il tabù degli ottavi di finale e hanno raggiunto i quarti per la prima volta dal 2010. Ora gli uomini di Arteta si trovano ad affrontare la squadra che ha eliminato i londinesi in quella stessa edizione. Il Bayern ha vinto sette delle dodici incroci contro l’Arsenal e cercano un risultato positivo in questo primo confronto, in vista del ritorno all’Allianz Arena. La squadra di Tuchel è in difficoltà in campionato e si aggrappa alla Champions per tenere vive le speranze di un trofeo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.