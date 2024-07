Argentina-Marocco in tv, calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024: orario e canale

Alle 15:00 di oggi, mercoledì 24 luglio, Argentina e Marocco scenderanno in campo al Geoffroy-Guichard di St-Etienne in occasione della prima partita del girone B del torneo maschile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Prima ancora della cerimonia d’apertura, in programma venerdì 26 luglio, le due squadre sono pronte a contendersi tre punti già cruciali in un raggruppamento che vede anche Iraq e Ucraina. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, disponibile su Sky e Dazn, oltre ovviamente allo streaming su Discovery+. Non è prevista per questa partita la diretta in chiaro sui canali Rai.

Argentina e Marocco sono le due favorite per i due posti che danno il diritto ad avanzare al prossimo turno, ma le sorprese, in particolare alle Olimpiadi, sono sempre dietro l’angolo. L’Argentina ha un campione come Julian Alvarez in attacco: è lui la star di Parigi. Ma ci sono anche altri due veterani, come Rulli e Otamendi. In casa Marocco il leader è Achraf Hakimi, ex Inter, pronto a guidare i suoi in un match che vede i favori del pronostico dalla parte dell’Albiceleste di Javier Mascherano, che avrebbe voluto avere con sé Leo Messi. Non è arrivato l’ok, ma la Pulce non avrebbe comunque giocato visto l’infortunio alla caviglia recentemente subìto.

Vietato sbagliare in questa gara d’esordio. Il regolamento prevede che in caso di parità di punti nel raggruppamento, i criteri da tenere in considerazione siano la migliore differenza reti, il maggior numero di reti segnate, il maggior numero di punti negli scontri diretti tra squadre interessate, la migliore differenza reti negli scontri diretti tra queste, il maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti e infine la classifica fair play in base alle sanzioni ricevute nel corso delle tre gare. Insomma, un gol in più può fare la differenza in qualsiasi momento e le due nazionali vogliono farsi trovare pronte. Chi avrà la meglio? Non resta che scoprirlo a partire dalle 15:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale in un’Olimpiade che ci vede sul campo con inviati sul posto e tanti contenuti direttamente da Parigi.

DATA: Mercoledì 24 luglio

ORARIO: 15:00

TV e STREAMING: Eurosport 1, Discovery+