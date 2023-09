Argentina-Ecuador in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Argentina e Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’albiceleste a meno di dieci mesi dal successo in Qatar torna in campo per una partita ufficiale e lo fa in casa, contro l’Ecuador, nella prima sfida delle qualificazioni Conmbebol che porteranno ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti tra tre anni. Come sempre sono in diversi i calciatori argentini nella lista dei convocati dalla nostra Serie A, su tutti Lautaro Martinez che proverà anche in Nazionale a proseguire il suo incredibile inizio di stagione. La sfida è in programma venerdì 8 settembre alle ore 02:00 italiane. Al momento non è prevista copertura tv o streaming della partit.