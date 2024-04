Arezzo-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Torres, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana è alla ricerca dei tre punti tra le mura amiche per blindare definitivamente la qualificazione ai playoff. La compagine sarda, dal suo canto, è già seconda in classifica e vuole chiudere al meglio la regular season per poi focalizzarsi pienamente sui playoff. I padroni di casa arrivano da un solo punto ottenuto nelle ultime due sfide e vogliono tornare alla vittoria per difendere l’attuale piazzamento in zona playoff. La squadra ospite, invece, è reduce da due sconfitte consecutive e spera di ritrovare i tre punti per chiudere al meglio la regular season. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

RISULTATI E CLASSIFICA