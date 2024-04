Atalanta-Verona oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per Atalanta-Verona, posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di oggi, lunedì 15 aprile. Al Gewiss Stadium, dopo l’incredibile 3-0 rifilato al Liverpool ad Anfield Road, i bergamaschi vogliono vincere e convincere anche in Serie A. L’ostacolo è rappresentato da un Verona che ha ottenuto solo sette dei suoi 27 punti in classifica contro squadre attualmente nella metà alta della classifica. L’Atalanta invece ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe in campionato, segnando 2.8 gol in media a incontro. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go e NOW.