Angola-Burkina Faso oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Angola-Burkina Faso sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Le antilopi nere giganti sfidano gli stalloni in uno spareggio per il primo posto nel raggruppamento: hanno entrambe 4 punti e con un pareggio volano di certo agli ottavi, ma con un successo lo fanno con il primo posto in tasca. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di martedì 23 gennaio, diretta tv su SoloCalcio e diretta streaming sul relativo sito e la relativa app di Sportitalia.