Ancona-Pineto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

di Mattia Zucchiatti 35

Alle 20:45 di mercoledì 4 ottobre Ancona e Pineto scenderanno in campo in occasione del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C 2023/2024. Le gare sono ad eliminazione diretta. Si qualificano al turno successivo le squadre che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei due tempi supplementari, ci saranno i calci di rigore. Non è prevista al momento una diretta tv o streaming.