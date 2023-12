Ancona-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Pescara, match dello stadio Del Conero valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione marchigiana si trova a ridosso della zona playoff e vuole centrare la vittoria per scalare altre posizioni ed insidiare le dirette avversarie. Gli abruzzesi di Zeman, dal loro canto, sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Catania e sperano di tornare subito alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

