Ancona-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Entella, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione marchigiana, dopo il pareggio casalingo contro l’Olbia, vuole tornare al successo per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. Il club ligure, invece, è in serie positiva da diversi turni e non ha alcuna intenzione di fermarsi: l’obiettivo è vincere un cruciale scontro diretto per dare l’assalto al secondo posto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

