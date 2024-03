Amichevoli Italia marzo 2024 negli Usa: avversarie, programma, date, orari e diretta tv

Come sappiamo alla fine di questo weekend di campionato ci sarà la sosta per le Nazionali, l’ultima prima di Euro2024. La Nazionale, dopo aver archiviato con successo la pratica per le qualificazioni agli Europei di quest’estate, terrà due match amichevoli contro Venezuela ed Ecuador e verranno disputate dagli azzurri per la prima volta su suolo statunitense. Gli azzurri voleranno alla volta degli USA per affrontare due nazionali sudamericane che non sono certo al livello di Brasile e Argentina, ma negli anni hanno sempre saputo dare del filo da torcere.

La Vinotinto, questo il soprannome dei venezuelani, capitanata da Tomas Rincon, vecchia conoscenza del campionato italiano, è nota per essere un osso duro per le nazionali del Sud America, anche se, negli ultimi anni, sembra aver perso un po’ il suo smalto. Tra le fila del Venezuela, inoltre, troviamo Josef Martinez (ex Torino), Yangel Herrera (Girona) e anche Ernesto Torregrossa, naturalizzato Venezuelano grazie al papà nato a Calabozo.

L’Ecuador invece ha aperto un nuovo ciclo, con tanti giovani di talento a supporto della vecchia generazione che aveva tanto fatto parlare di se in ambito internazionale. Oltre ai veterani Valencia, Estupiñán e Angèl Mena, troviamo Gonzalo Plata e Piero Hincapiè, esplosi definitivamente dopo gli ultimi mondiali in Qatar. E poi? Una sfilza di giovani prospetti di livello che sicuramente troveranno stabilità ad alti livelli come Willian Pacho (Eintracht), Angelo Preciado (Sparta Praga), il 16enne Kendry Paez (Independiente Del Valle) e Moises Caicedo, uno dei tanti acquisti a cifre folli del Chelsea.

L’Italia dal canto suo avrà la possibilità di sperimentare e trovare certezze in vista di Euro2024, cercando di recuperare un Ciro Immobile in un momento difficile o di sfruttare la fame dei giovani come Scamacca e Raspadori per risolvere la questione in attacco, che è ultimamente la nota dolente della nazionale. Negli altri reparti la selezione di Spalletti ha sempre avuto una vasta gamma di scelte e opzioni solide che non destano preoccupazioni, tanto che in porta c’è pure da sceglie chi, a malincuore, dovrà restare a casa quest’estate nonostante il talento.

Di seguito tutto ciò che serve per seguire gli impegni della nazionale:

Italia-Venezuela (amichevole): giovedì 21 marzo 2024, ore 22 italiane, RAI 1 – Fort Lauderdale

Italia-Ecuador (amichevole): domenica 24 marzo 2024, ore 21 italiane, RAI 1 – New York